Мобильный банк Индрека Нейвельта закончил год с большим убытком

Основанная бывшим главой Hansapank Индреком Нейвельтом фирма Pocopay, предлагающая услуги мобильного приложения для быстрого совершения банковских операций, получила в прошлом году убыток в размере более 625 000 евро при доходе от продаж всего 18 000 евро.

Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило издание Postimees.

По словам Нейвельта, привлечение клиентов оказалось более сложным и дорогим, чем первоначально планировалось. "Мы поняли, что для успеха необходимо улучшить предложение для клиентов, и этим мы в дальнейшем и займемся", - сказал бизнесмен.

По положению на конец прошлого года стоимость активов предприятия составляла 3,9 млн евро и число работников в нем сократилось до 20 человек, хотя в концерне, в который входит Pocopay, в общей сложности работает около 40 человек.

Убыток предприятия оказался бы еще больше, если бы Pocopay не продало дочернюю фирму Pocosys, которая занимается разработкой технологии мобильных платежей.

Фирма Pocopay была основана в 2014 году для предложения наиболее распространенных банковских услуг на платформе мобильного телефона и в настоящее время осуществляет деятельность в Эстонии, Финляндии, Нидерландах и Испании. В начале этого года Нейвельт подтвердил, что основной упор сейчас делается на продажу технологии, а не на привлечение розничных клиентов.