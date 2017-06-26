Генерал НАТО: со стороны России в инцидентах над Балтийским морем нет явной враждебности

В связанных с российскими военными самолетами инцидентах над Балтийским морем нельзя найти открытую враждебность в отношении НАТО, но они все же опасны, считает глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

"До сих пор в большинстве подобных инцидентов мы не заметили откровенно враждебного отношения к НАТО", - сказал чешский генерал в организованной изданием Politico публичной дискуссии.

По его словам, НАТО рассматривает маневры российских военных самолетов как непрофессиональную деятельность, которая из-за нарушения правил может приводить к инцидентам.

Подобные инциденты происходят не только над Балтийским морем, но и над Черным, а также вблизи границ Сирии, отметил Павел.

"Всегда есть риск, когда две военные силы, которые не являются дружественными, оказываются слишком близко друг к другу", - отметил Павел, по словам которого альянс занимается созданием вместе с Россией механизма, который позволил бы предупреждать и решать происходящие в подобных ситуациях инциденты.