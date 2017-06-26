Размер учебного кредита в новом учебном году скорее всего не изменится

Министерство образования и науки предложило правительству не изменять действующий сейчас максимальный размер учебного кредита для студентов, который составляет 1920 евро.

Правительство ежегодно к 1 июля утверждает верхнюю границу гарантированного государством учебного кредита на следующий учебный год. В завершившемся учебном году эта граница была равна 1920 евро, и Министерство образования предлагает её не менять на предстоящий учебный год.

В пояснительной записке Минобра говорится, что в последние годы число получателей учебного кредита снижается. Если в 2010/2011 учебном году этой возможностью воспользовались 21% процент учащихся, имеющих право брать учебный кредит, то с каждым годом этот показатель снижается и в прошедшем учебном году он был лишь 6%.

Согласно прогнозу, в предстоящем учебном году этой возможностью воспользуется еще меньшее число студентов.

"С 2009/2010 учебного года процент берущих кредит постоянно снижается, и это обусловлено в основном тем, что начиная с 1 июля 2009 года больше не принимаются заявления на погашение кредита государством от работающих в государственном секторе выпускников, а также лиц, воспитывающих детей до 5 лет. Отсюда можно сделать вывод, что значительная часть студентов брала эти кредиты в расчете на то, что их не придется выплачивать", - говорится в пояснительной записке.

Также учащиеся дневного отделения с полной нагрузкой теперь не должны платить за учебу, появились гранты и стипендии по результатам учебы. При этом многие студенты во время учебы еще и работают.

При составлении своего предложения министерство советовалось с Минфином, банками и Студенческим союзом.

Минфин предложил повысить верхнюю границу кредита до 2000 евро, ссылаясь на увеличение потребительских расходов.

Студенческий союз предложил увеличить максимальный размер до 2311 евро, банк SEB — до 3200 евро, Swedbank предложил оставить ставку без изменений.

Министерство образования решило, что повышение верхнего предела ученического кредита не является обоснованным, поскольку обучение с полной нагрузкой теперь бесплатно, также изменилась системы выплаты стипендий и других пособий.