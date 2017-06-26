Пассажиропоток между материком и островами на праздниках превысил 46 000 человек

В три праздничных дня — 22, 23 и 25 июня — паромы TS Laevad перевезли между материком и островами Сааремаа и Хийумаа 46 309 пассажиров и 15 694 автомашин.

Численность перевезенных на праздники пассажиров выросла за год на 13%, а автомобилей — на 20%, сообщила в понедельник пресс-служба оператора паромной переправы.

В общей сложности за неделю Иванова дня паромы перевезли 78 201 пассажира и 28 731 транспортное средство, что превысило соответствующие показатели прошлого года на 3% и 9%, соответственно.

На линии Виртсу-Куйвасту на неделе Иванова дня паромы обслужили 57 078 пассажиров и 21 137 транспортных средств, а на линии Рохукюла-Хельтермаа — 21 123 пассажира и 7 594 транспортных средства.