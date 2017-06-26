На окраине Тарту достраивают первый в Эстонии "Перевёрнутый дом"

Внутри дома всё в прямом смысле поставлено с ног на голову: от мебели до узоров на обоях. В скором времени здание, находящееся напротив Эстонского национального музея, откроет свои двери для посетителей, передает "Актуальная камера".

Перевёрнутый дом - в общемировом смысле явление не уникальное: аналогичные строения есть в ряде европейских стран.

"Идея из Европы - мы видели такой дом в Австрии и подумали, что это хорошая мысль - сделать здесь такой же. Первые впечатления, как люди реагируют здесь, в доме - очень хорошие, и мы уверены, что это будет интересный объект", - рассказал автор идеи "Перевёрнутого дома" Кульдар Лейс.

Сейчас внутри здания полным ходом идут отделочные работы и установка мебели - когда процесс будет окончен, над головами посетителей окажутся не только кровати, но и лампы, стулья и даже обувь.

Создатели перевёрнутого дома надеются, что здешние посетители будут активно снимать в нём фото и видео. Переворачивать кадр на 180 градусов или нет - это уже, конечно, выбор каждого.

Как признаётся архитектор Индрек Таукар, проектирование дома оказалось для него нелёгкой задачей.

"Дом опирается на 5 точек, а стальной каркас укреплён на железобетонном фундаменте. Из-за того, что он стоит под наклоном, на него действуют ветра, да и по своей природе он норовит перевернуться - именно этот каркас держит его на месте", - добавил архитектор "Перевёрнутого дома" Индрек Таукар.

Руководители проекта рассчитывают, что тартуский "Перевёрнутый дом" будет полностью готов через 2 недели.