Верховный суд США частично восстановил действие указа Трампа о запрете иммиграции

Верховный суд США в понедельник согласился рассмотреть апелляцию правительства на решения судов нижней инстанции, которые заблокировали на всей территории страны указ президента Дональда Трампа об ограничении иммиграции, а также удовлетворил запрос правительства о частичном восстановлении запрета на иммиграцию для выходцев из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило издание The Hill.

По решению Верховного суда, въезд в США будет запрещен лицам, у которых отсутствуют прочные связи с американскими физическими или юридическими лицами. Если же наличие таких связей может быть продемонстрировано, то им будет разрешен въезд в страну.

Решение суда вступит в силу через 72 часа после его принятия.

Как отмечает The Hill, не ясно, сколько именно из девяти судей поддержали это решение. Для частичного восстановления действия президентского указа требовались голоса как минимум пяти судей, а для принятия решения о приеме апелляции к рассмотрению — как минимум четырех. Трое судей хотели полностью восстановить действие президентского указа до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение.

Верховный суд заслушает аргументы сторон в октябре этого года.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней. Этот указ, как и его исправленная в марте версия с измененным списком стран, были успешно оспорены в нескольких федеральных и апелляционных судах, после чего правительство США обратилось в Верховный суд.