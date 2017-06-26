Эстонская сборная по легкой атлетике покидает первую лигу командного чемпионата Европы

Сборная Эстонии по легкой атлетике не смогла сохранить прописку в первой лиги командного чемпионата Европы. В финском городе Вааса эстонская команда заняла итоговое 10-е место из 12-ти стран участниц, передает "Актуальная камера".

Состав сборной Эстонии на чемпионате Европы в финском Вааса был не самым оптимальным. Но даже без Ксении Балта и Герда Кантера можно было побороться за место в первой лиге.

Однако только в метании копья эстонские спортсмены смогли выступить на высоком уровне и добыть необходимые очки. Лийна Лаасма стала единственной в нашей команде, кому удалось выиграть свой вид, а Магнус Кирт с броском на 83,6 метра занял второе место, уступив только финну Теро Питкамяки. Его копье улетело за 88 метров.

Были в составе эстонской команды и другие достижения местного значения, но больших очков в общую копилку они не принесли.

А вот прежние лидеры команды Грит Шадейко, Расмус Мяги и Мярт Израэль выступили ниже своих возможностей. Никто из них не попал в тройку призеров.

В итоге наша команда недобрала важных очков и заняла 10-е место в общем зачете, опередив только сборные Болгарии и Дании.

По регламенту соревнований три худшие команды покинут первую лигу, а три лучшие - Швеция, Финляндия и Швейцария на следующем чемпионате выступят в Суперлиге. Там победителем стала сборная Германии, опередившая легкоатлетов Польши и Франции.

Российская сборная, чья дисквалификация остается в силе, к чемпионату допущена не была, и следующий сезон начнет в первой лиге.