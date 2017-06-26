Актуальная камера 26.06.2017 (20:00)

По мнению экспертов, выход из партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона усугубляет негативные тенденции для IRL, а также может негативно сказаться на способности правительства проводить законопроекты в Рийгикогу.
28 июня начнутся ремонтные работы на улице Везивярава в Таллинне, которые ориентировочно продлятся до конца октября.
Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.