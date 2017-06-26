Актуальная камера 26.06.2017 (20:00)

Эрик Роозе: через два года аудитория ETV+ должна составить как минимум треть от аудитории ПБК

Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.