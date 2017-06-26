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Тереза Мэй: проживающие в Великобритании граждане ЕС смогут остаться после брексита ({{commentsTotal}})

Премьер Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламента 26 июня.
Премьер Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламента 26 июня. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Граждане стран Евросоюза, проживающие в Великобритании не менее пяти лет, после брексита смогут получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства. Об этом в понедельник заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, представляя в Палате общин британского парламента практические предложения по защите прав граждан ЕС в королевстве после его выхода из состава сообщества.

"Я хочу заверить людей, согласно этим планам, ни одного из граждан Евросоюза, которые на законных основаниях находятся в Великобритании, не попросят покинуть страну при выходе из ЕС. Мы хотим, чтобы вы остались", - сказала она. "Любой гражданин ЕС, в течение пяти лет постоянно проживающий в Великобритании, сможет запросить поселенческий статус", - добавила она, подчеркнув при этом, что обладатели такого вида на жительство наравне с британскими подданными получат доступ к здравоохранению, образованию и социальных льготам, передает ТАСС.

По ее словам, те граждане ЕС, которые находятся в стране менее пяти лет, смогут остаться еще на пять лет и за это время получить возможность продлить свое пребывание, получив вышеуказанный статус. "Ни одна из семей не будет разделена. Члены семей граждан ЕС, которые прибыли в Великобританию до брексита, смогут запросить получение поселенческого статуса через пять лет", - сказала Мэй отметив, что все граждане ЕС с этим статусом смогут привозить в Великобританию членов своих семей на тех же условиях, что и британцы.

Британское правительство во главе с Мэй предложило на прошлой неделе на саммите в Брюсселе создать для европейцев новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям после брексита. Защита прав 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан ЕС и 1,2 млн британцев, живущих в ЕС, рассматривается Лондоном и Брюсселем в качестве вопроса, который должен быть решен в первую очередь в ходе двухсторонних контактов.

Сами переговоры о выходе Великобритании из состава сообщества должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода для того, чтобы ратифицировать достигнутое соглашение об условиях брексита.

Редактор: Надежда Берсенёва

брексит


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