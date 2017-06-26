Политологи считают будущее IRL мрачным

По мнению экспертов, выход из партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона усугубляет негативные тенденции для IRL, а также может негативно сказаться на способности правительства проводить законопроекты в Рийгикогу.

По мнению политолога Рейна Тоомла, которое он высказал в понедельник в интервью радионовостям ERR, для оптимизма у IRL нет никаких оснований.

Тоомла привел в пример Тарту, где несколько членов партии недавно заявили о намерении баллотироваться в составе избирательного союза.

"В действительности, ситуация очень серьезная, потому что в Тарту один Цахкна приносил IRL около 40% всех голосов. И если теперь Цахкна не будет баллотироваться на местных выборах, то возникает вопрос, как тартуская организация IRL сможет пережить такую потерю. Это примерно то же самое, как Сависаар в Таллинне", - сказал Тоомла.

Политический обозреватель Отт Луми, в свое время занимавший пост генсека IRL, также видит будущее партии в темных тонах. Он напомнил, что видные политики уходят из IRL один за другим. "В действительности, это показывает, что будущее партии довольно-таки мрачное. Ядро IRL сохранится в эстонской политике, но юридическое лицо, под эгидой которого они будут заниматься политикой — это сейчас большой знак вопроса", - сказал Луми.

Положение правительственной коалиции в Рийгикогу осложнилось

Трудности ждут не только IRL, но и всю правительственную коалицию, которая с учетом выхода из партии Цахкны и Михкельсона контролирует уже не 56, а лишь 54 мандата в парламенте. Причем среди этих 54 депутатов представлено и т. н. "крыло Сависаара" в Центристской партии, на поддержку которого правительство Юри Ратаса не может полностью полагаться.

Сам Цахкна заявил в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio, что он и Михкельсон, вероятно, будут поддерживать правительство, но с оговорками. "У нас есть свое видение будущего, того, как моглы бы выглядеть Эстония, поэтому в качестве депутатов Рийгикогу мы обязательно намерены это высказывать", - сказал бывший глава IRL.

По мнению Рейна Тоомла, премьер-министру теперь придется действовать намного осторожнее и избегать ставить на голосование законопроекты, для прохождения которых необходимы 51 голос. Кроме того, ему придется налаживать отношения с оппозицией.

"Наверное, теперь Юри Ратас начнет больше разговаривать с (председателем Свободной партии) Артуром Тальвиком и обоими Хельме (председателем Консервативной народной партии Мартом Хельме и главой парламентской фракции консерваторов Мартином Хельме): послушайте, если вы не хотите голосовать за этот законопроект, то не голосуйте, но по крайней мере не голосуйте против", - пояснил политолог.

Бывший председатель IRL Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сообщили в понедельник, что решили выйти из партии. Они заявили, что останутся в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов, а на муниципальных выборах в этом году баллотироваться не будут.