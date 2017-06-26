Центристы могут пойти на выборы с несколькими списками

Двумя списками на одни выборы? Видные политики внутрипартийной оппозиции Центристской партии не исключают возможность создания так называемого списка Эдгара Сависаара. Но действительно ли это список Сависаара и кто за ним стоит на самом деле - в сюжете "Актуальной камеры".

Списки, списки, еще списки - так, перефразируя название некогда культового фильма, можно охарактеризовать рой слухов о происходящем в Центристской партии. Итак, возможно ли действительно, что центристы помимо основного списка выйдут на местных выборах еще с одним, так называемым списком Эдгара Сависаара, к которому примкнут видные политики внутрипартийной оппозиции.

Среди имен, которые в этой связи активно упоминаются в прессе - имена Яны Тоом и Ольги Ивановой.

"Если никто не выходит из партии, то сколько в партии списков - один, два или восемь, в принципе, роли не играет", - считает депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом.

"О возникновении второго списка от центристов говорилось уже давно и сегодня есть все предпосылки, что так может случиться. Это, скорее всего, будет не только список Эдгара Сависаара", - пояснила депутат Рийгикогу от Центристской партии Ольга Иванова и добавила, что сегодня ряд видных политиков-центристов готовы предложить альтернативу избирателю.

"Так что такой список нельзя назвать списком Эдгара Сависаара", - отметила Иванова.

Так чей же список? У вице председателя Центристской партии Яануса Карилайда, представителя центристского мейнстрима, ответ имеется.

"Речь идет об интриге Яны Тоом, которая таким образом хочет упрочить свои позиции внутри партии. Я такую тактику не одобряю - у нас есть правление, есть совет уполномоченных, где спорят, достигают компромиссов и идут дальше. Мы не можем встречать аплодисментами тайное создание какого-то избирательного союза. Мы порицаем такую тактику", - прокомментировал вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд.

Свежеиспеченному генсеку партии Михаилу Корбу в медиа, похоже, уготована роль примирителя.

"Я не могу прокомментировать ни список Яны Тоом, ни список Сависаара, ни список Ольги Ивановой, ни список Урмаса Сыырумаа, о чем тут в последнее время тоже много говорилось в СМИ - я еще ни одного из них не видел. На сегодняшний день большинство из них - мои однопартийцы - и я надеюсь, что никаких списков я не увижу", - пояснил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Тем временем, Яна Тоом говорит, что уже определилась со своей ролью на грядущих выборах

"Да, я уже определилась. Но такие вещи не являются тем, о чем сообщается в таком случайном интервью мимоходом. Если у меня будет что сообщить городу и миру, я соберу пресс-конференцию и сообщу", - пообещала Яна Тоом.