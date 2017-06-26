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Волость Иллука оспорит принудительное слияние в суде ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Фёдоров

Волость Иллука протестует против решения правительства о принудительном слиянии в ходе административной реформы. Сегодня руководство волости приняло решение отстаивать в суде свою независимость, передает "Актуальная камера".

Единогласным решением всех семи членов волостного собрания волость Иллука заявила, что пойдет в суд с иском против принудительного объединения с четырьмя другими волостями центральной части Ида-Вирумаа. Сегодня волость дала доверенность адвокатскому бюро TGS Baltic представлять свои интересы в судах всех инстанций.

"В самой волости настроения такие, что мы должны с нашим спором с правительством дойти до полной ясности. Мы не видим, что мы очень сильно сильно отличаемся от города Локса, которому дали свободу, поэтому идем дальше", - объяснил председатель волостного собрания Иллука Пауль Кескюла.

Иллука - одна из богатейших волостей Эстонии, известная тем, что здесь находится Пюхтицкий монастырь и Алутагузеский спортивный центр. Здесь проживает около тысячи человек, которые категорически против слияния.

Недавно назначенный по пост министра государственного управления Яак Ааб считает, что у самоуправления есть право отстаивать свои интересы в суде, и суд должен показать, что же важнее - проведение реформы или желание самоуправлений остаться независимыми.

"Сейчас надо все равно идти до конца. И если, например, волости Ида-Вирумаа решат, что они хотят выяснить все до конца в суде, то это возможно. И тогда придется всем поступать по решению суда", - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Также в суд планирует обратиться еще одна волость Ида-Вирумаа - Люганузе.

Редактор: Надежда Берсенёва



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