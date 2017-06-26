Улица Везивярава в Таллинне закроется для движения транспорта до конца октября

28 июня начнутся ремонтные работы на улице Везивярава в Таллинне, которые ориентировочно продлятся до конца октября.

Участок Везивярава между Нарвским шоссе и улицей Яана Поска закроется для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей, сообщила в понедельник пресс-служба столичной мэрии.

Цель реконструкции — снизить интенсивность движения моторного транспорта по улице в районе Кадриорга и создать более благоприятные условия для пешеходов и велосипедистов.

В рамках реконструкции улицы будет создана ливневая канализация, светодиодное уличное освещение и велопешеходная дорожка шириной три метра.

На отрезке от улицы Поска до улицы Фельмана будет построена проезжая часть с двусторонним движением, а на отрезке от улицы Фельмана до улицы Рауа — с односторонним движением.

В ходе строительных работ будут также реконструированы проезжая часть и тротуары на улице Вилмси от Нарвского шоссе до улицы Рауа.

Стоимость ремонта составит 1,9 млн евро. Ориентировочный срок завершения работ — конец октября.