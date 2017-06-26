Михаил Корб: правление партии даст оценку тем, кто будет баллотироваться вне партийного списка

Правление Центристской партии приняло сегодня решение, что руководство отделений, округов партии или всей партии должны дать оценку действиям тех членов партии, которые будут баллотироваться на местных выборах по спискам других партий или избирательных союзов.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб в пресс-сообщении партии подчеркнул, что считает очень важным составить избирательные списки Центристской партии во всех самоуправлениях.

"Опросы последних месяцев чётко показывают очень высокую поддержку Центристской партии со стороны избирателей. Считаем, что членам партии необходимо проделать большую работу для создания сильных списков Центристской партии", - отметил Корб.

По словам генерального секретаря, правлением было принято решение, что в соответствии с уставом партии, руководство отделений, округов или партии должны дать оценку и тем, кто собирается на местных выборах в 2017 году баллотироваться по спискам других партий либо избирательных союзов.

"Мы ждём, что все члены партии будут баллотироваться под флагом Центристской партии по всей Эстонии. У нас сильная поддержка и избиратель ценит нашу политику", - сказал Корб.