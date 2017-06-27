Таллиннский "Инфонет" во вторник дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА

Поздно вечером во вторник, 27 июня, столичный "Инфонет" гостевым матчем против мальтийского "Хибернианса" в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА дебютирует в самом престижном клубном турнире Европы.

По оценке букмекеров, небольшой фаворит сегодняшнего противостояния - 12-кратный чемпион Мальты. Наиболее вероятный счет - 1:0 в пользу хозяев поля. Котировки как старейшей букмекерской конторы Британии William Hill, так и действующего в странах Балтии Betsafe примерно одинаковые.

"Небольшим фаворитом действительно можно считать "Хибернианс". Местные климатические условия им куда привычнее, чем нам. На Мальте очень жарко, днем до 33 градусов в тени. Тяжело выходить даже на прогулку, не говоря уже о том, чтобы тренироваться и играть. Думаю, что нашим главным соперником в матче станет именно жара", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee исполнительный директор "Инфонета" Александр Алтосар.

"Перед "Инфонетом" поставлена цель выйти в следующий круг. Если не проходить команду с Мальты, то кого еще? Но в первом матче с учетом такой жары нас устроит и результативная ничья, а победа с любым счетом стала бы идеальным раскладом", - сказал Альтосар.

По его словам, в первой встрече команде не сможет помочь ганский центральный защитник Офосу Аппиа.

"Офосу остался в Таллинне. По индивидуальной программе он готовится к ответной встрече. А вот Сергей Тумасян, поездка которого на Мальту была под вопросом, прилетел вместе с командой. Правда, его нынешнее состояние вряд ли позволит ему сыграть больше десяти минут", - добавил исполнительный директор клуба.

"По сопернику могу сказать,что команда играла по схеме 1-4-2-3-1 и в атаке играют у них несколько индивидуально сильных бразильцев. У нас есть детальный анализ игры соперника и план на первую игру на Мальте. С учетом жары, шансы перед первой игрой 50 на 50 или как принято говорить — начинаем при счете 0:0", - отметил через пресс-службу клуба наставник "Инфонета" Александр Пуштов.

Матч "Хибернианс" - "Инфонет" начнется в 21:00. Ответная встреча пройдет 4 июля на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне.

В прошлом сезоне основанный в 2002 году "Инфонет" впервые в истории стал чемпионом Эстонии и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

"Хибернианс" выигрывал чемпионат Мальты 12 раз.

В следующем раунде победитель пары "Хибернианс" - "Инфонет" встретится с австрийским "Зальцбургом".