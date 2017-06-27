ФОТО и ВИДЕО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти

Рано утром во вторник, 27 июня, полиция приступила к разгону защитников серебристой ивы в столичном районе Хааберсти. К 11:25 защитникам правопорядка удалось снять с дерева последнего протестующего. Полиция задержала семь человек. Около полудня рабочие начали спиливать ветки ивы.

Рано утром 27 июня полиция начала разгонять защитников серебристой ивы на транспортной развязке Хааберсти в Таллинне, после чего двое активистов залезли на дерево. Чтобы их снять, приехал автомобиль спасателей с лестницей. В 11:00 один из активистов сам слез с дерева, второго защитника ивы сняли с дерева в 11:25.

Полиция задержала семь человек. В отношении троих задержанных возбуждено дело о препятствии осуществлению публичной власти. В установленном под ивой палаточном лагере также был обнаружен один экземпляр запрещенного холодного оружия, в отношении которого также было возбуждено дело, сообщает BNS.

Примерно в 12:00 рабочие начали спиливать ветки ивы.

Представитель полиции сказал журналистам на пресс-конференции, что речь идет о сложной операции и пришлось прибегнуть к принуждению. То, что людям удалось забраться на дерево, говорит о том, что операция началась неудачно, но она закончилась успешно, потому что никто не пострадал.

По его словам, полиция не применяла чрезмерную силу, все остальные варианты на тот момент были исчерпаны.

С точки зрения закона, действия защитников дерева подпадают под статью о самовольном вторжении, поскольку они находятся в огороженной и обозначенной запретной зоне строительства.

Согласно пенитенциарному кодексу, наказание по этой статье — денежный штраф или тюремное заключение до одного года.

Один из активистов сообщил радионовостям ERR, что полиция появилась неожиданно. И хотя у него был наготове телефон, чтобы позвать единомышленников, он даже не успел его взять. "Печально, что в нашей стране вопросы решаются таким образом", - сказал он.

Незадолго до 10 утра на место событий прибыл председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды и кандидат на должность мэра города от соцдемов Райнер Вакра, который заявил, что иву вероятно уже не удастся спасти.

"Мы хотим, чтобы все разрешения на вырубку были пересмотрены. Потеря каждого дерева — печальна. В городской власти нужны изменения", - добавил он.

Полиция: чтобы не применять силу для разрешения ситуации привлечены переговорщики

Руководитель Ляэне-Харьюского полицейского подразделения Вейко Рандлайне сообщил ERR, что стражи порядка неоднократно объясняли защитникам ивы, что они находятся на запретной строительной зоне.

"Им объяснялось, как планируется продолжать строительные работы и почему для их осуществления необходимо освободить территорию. В то же время заказчик каждый день терпит убытки", - отметил он.

Рандлайне добавил, что самовольное проникновение в запретную зону, установка палаток в городе, разжигание костра и пребывание на стройплощадке — нарушения общественного правопорядка, и по закону у полиции есть право вмешаться.

"Для полицейских главное средство воздействия — слова. Ситуацию пытались разрешить переговорами между заинтересованными группами, заказчиками и исполнителями работ. 16 июня мы дали предписание защитникам ивы освободить территорию и дали им на это несколько дней", - отметил он.

По словам Рандлайне, полиция созвала представителей строительной фирмы, городских чиновников, а также представителей министерства и департамента окружающей среды, чтобы обсудить, как решить проблему без применения силы.

"Переговоры зашли в тупик, и стороны намерены продолжить свои правомерные действия. Пока продолжение строительных работ затягивается, убытки заказчика с каждым днем растут. Полиция обязана защитить имущество этих людей, чьи намерения абсолютно правомерны", - подчеркнул он.

"Для решения проблемы были также приглашены переговорщики, которые работали над тем, чтобы полиция не применяла силу, и защитники ивы покинули территорию добровольно", - сказал Рандлайне.

Защитники ивы обратились в суд

На прошлой неделе MTÜ Tartu Pargid, объединение Eesti Ting и Ринальдо Вахтель подали ходатайство о первичной защите в Таллиннский административный суд с требованием приостановить строительные работы на территории, где находится ива.

В прошлую среду суд дал защитникам ивы 15 дней для устранения недостатков первичного ходатайства.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Константина Свиридовского.