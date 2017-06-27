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ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
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Рано утром во вторник, 27 июня, полиция приступила к разгону защитников серебристой ивы в столичном районе Хааберсти. К 11:25 защитникам правопорядка удалось снять с дерева последнего протестующего. По замыслу столичных властей, дерево будет срублено, поскольку это необходимо для строительства крупной дорожной развязки.

Как передает портал новостей вещания ERR.ee, на месте находятся десятки полицейских, в том числе представители спецподразделения.

Несколько активистов залезли на дерево. Чтобы их снять, приехал автомобиль спасателей с лестницей. В 11:00 один из активистов сам слез с дерева, второго защитника ивы сняли с дерева в 11:25.

В 8 утра спасатели установили под деревом специальный куб - страховочное средство - которое, в случае падения людей, должно было уберечь их от получения травм, уточняет служба новостей "Радио 4".

С точки зрения закона, действия защитников дерева подпадают под статью о самовольном вторжении, поскольку они находятся в огороженной и обозначенной запретной зоне строительства.

Согласно пенитенциарному кодексу, наказание по этой статье — денежный штраф или тюремное заключение до одного года.

Один из активистов сообщил радионовостям ERR, что полиция появилась неожиданно. И хотя у него был наготове телефон, чтобы позвать единомышленников, он даже не успел его взять. "Печально, что в нашей стране вопросы решаются таким образом", - сказал он.

Незадолго до 10 утра на место событий прибыл председатель парламентской комиссии по вопросам окружающей среды и кандидат на должность мэра города от соцдемов Райнер Вакра, который заявил, что иву вероятно уже не удастся спасти.

"Мы хотим, чтобы все разрешения на вырубку были пересмотрены. Потеря каждого дерева — печальна. В городской власти нужны изменения", - добавил он.

Полиция: чтобы не применять силу для разрешения ситуации привлечены переговорщики

Руководитель Ляэне-Харьюского полицейского подразделения Вейко Рандлайне сообщил ERR, что стражи порядка неоднократно объясняли защитникам ивы, что они находятся на запретной строительной зоне.

"Им объяснялось, как планируется продолжать строительные работы и почему для их осуществления необходимо освободить территорию. В то же время заказчик каждый день терпит убытки", - отметил он.

Рандлайне добавил, что самовольное проникновение в запретную зону, установка палаток в городе, разжигание костра и пребывание на стройплощадке — нарушения общественного правопорядка, и по закону у полиции есть право вмешаться.

"Для полицейских главное средство воздействия — слова. Ситуацию пытались разрешить переговорами между заинтересованными группами, заказчиками и исполнителями работ. 16 июня мы дали предписание защитникам ивы освободить территорию и дали им на это несколько дней", - отметил он.

По словам Рандлайне, полиция созвала представителей строительной фирмы, городских чиновников, а также представителей министерства и департамента окружающей среды, чтобы обсудить, как решить проблему без применения силы.

"Переговоры зашли в тупик, и стороны намерены продолжить свои правомерные действия. Пока продолжение строительных работ затягивается, убытки заказчика с каждым днем растут. Полиция обязана защитить имущество этих людей, чьи намерения абсолютно правомерны", - подчеркнул он.

Руководитель полицейского подразделения также отметил, что снос дерева представляет опасность для находящихся рядом с деревом людей. Поэтому снос запланировали на раннее утро, когда количество людей, находящихся неподалеку, минимально.

"Для решения проблемы были также приглашены переговорщики, которые работали над тем, чтобы полиция не применяла силу, и защитники ивы покинули территорию добровольно", - сказал Рандлайне.

Защитники ивы обратились в суд

На прошлой неделе MTÜ Tartu Pargid, объединение Eesti Ting и Ринальдо Вахтель подали ходатайство о первичной защите в Таллиннский административный суд с требованием приостановить строительные работы на территории, где находится ива.
В прошлую среду суд дал защитникам ивы 15 дней для устранения недостатков первичного ходатайства.

Полиция и представитель коммунальных служб распорядились, чтобы защитники ивы покинули территорию, но пока безрезультатно.

Редактор: Сергей Михайлов, Дина Малова

ивавластихааберстиразгон


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