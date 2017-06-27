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Вашингтон подозревает Асада в подготовке новой химатаки ({{commentsTotal}})

Башар Асад.
Башар Асад. Автор: Фото: AFP PHOTO/HO/SANA
За рубежом
За рубежом

Американская администрация заявила, что президент Сирии Башар Асад, возможно, готовится провести новую химической атаку, и пообещала, что, если это случится, сирийский диктатор дорого за нее заплатит.

Белый дом заявил, что наблюдает подготовку, схожую с той, которую подручные Асада вели перед химической атакой 4 апреля, передает во вторник Би-би-си.

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако, если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

США подчеркнули, что новая атака с применением химического оружия в Сирии грозит обернуться массовым убийством мирных граждан, включая детей.

Химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена 4 апреля. В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу погибли 87 человек, среди жертв было много детей.

Западные лидеры обвинили власти Сирии в целенаправленной химической атаке на мирное население. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии.

Асад заявил, что его армия не несет ответственности за гибель людей в Хан-Шейхуне.

Редактор: Сергей Михайлов

сирияасадхимическая атакаподозрения сша


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