В Вяйке-Маарья пройдут традиционные состязания спасателей

Во вторник и среду в Эстонии в 10-й раз будут выбирать лучшую спасательную команду.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что помимо состязаний на центральной площади Вяйке-Маарья состоится и День безопасности.

Элементы соревнований максимально приближены к реальным ситуациям. Состязания пройдут в пяти категориях - тушение пожара, комбинированные упражнения, фигурная езда, тыловая работа и ликвидация последствий автоаварии.

В соревнованиях примут участие 15 спасательных команд.