В Вяйке-Маарья пройдут традиционные состязания спасателей ({{commentsTotal}})
Во вторник и среду в Эстонии в 10-й раз будут выбирать лучшую спасательную команду.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что помимо состязаний на центральной площади Вяйке-Маарья состоится и День безопасности.
Элементы соревнований максимально приближены к реальным ситуациям. Состязания пройдут в пяти категориях - тушение пожара, комбинированные упражнения, фигурная езда, тыловая работа и ликвидация последствий автоаварии.
В соревнованиях примут участие 15 спасательных команд.
Редактор: Сергей Михайлов