Выпускники Евроакадемии хотят работать за 1100 евро, выпусники ИТ-колледжа - за 2060 евро

Среди выпускников действующих в Эстонии вузов наиболее высокие ожидания по зарплате оказались у лиц, получивших образование в ИТ-колледже. Они хотят зарабатывать не менее 2061 евро в месяц. А вот закончивших Еврокадемию устроит ежемесячная зарплата и в размере 1098 евро.

Это выяснилось из исследования, проведенного порталом объявлений о работе CV Keskus.

"Из проведенного среди 6500 работников анализа ожиданий по зарплате выяснилось, что брутто-зарплату в размере около 2100 евро ожидают работники, окончившие ИТ-колледж. Заплату выше средней, в размере более 1500 евро, ожидают также выпускники Estonian Business School, Таллиннского технического университета и Таллиннской высшей технической школы", – сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CV Keskus.ee Хенри Аувяэрт.

Статистика зарплат основана на ожиданиях по зарплате людей, получивших высшее образование в течение последних пяти лет, и, по словам Хенри Аувяэрта, высокое ожидание по зарплате отражает уверенность в себе на рынке труда: работники, получившие реально востребованные знания и навыки, не боятся просить зарплату, значительно превышающую среднюю.

"По сравнению со степенью бакалавра степень магистра повышает ожидания по зарплате на 23%. Самую высокую зарплату запрашивают магистранты Estonian Business School, затем с разницей менее двух процентных пунктов следуют выпускники магистратуры Таллиннского технического университета", – сказал Хенри Аувяэрт.

По сравнению со степенью бакалавра докторская степень повышает ожидание по зарплате на 49%, и самую высокую зарплату из университетов Эстонии запрашивают выпускники докторантуры Тартуского университета.

По сферам рейтинг ожиданий по зарплате возглавляют специалисты с высшим образованием в области инфотехнологии и инженерных наук. На рынке труда в упомянутых сферах ощущается нехватка рабочей силы и давление на зарплаты.