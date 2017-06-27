Начались бесплатные компьютерные курсы для начинающих ({{commentsTotal}})
Обучение проходит в Таллиннской центральной библиотеке на разных языках с 10 до 13 часов. Подробнее об этом рассказывает руководитель курсов Норман Аасма.
Обучение проходит в Таллиннской центральной библиотеке на разных языках с 10 до 13 часов. Подробнее об этом рассказывает руководитель курсов Норман Аасма.
По мнению экспертов, выход из партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона усугубляет негативные тенденции для IRL, а также может негативно сказаться на способности правительства проводить законопроекты в Рийгикогу.
Выход парламентариев Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона из рядов входящей в коалицию партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) усложнит голосование в Рийгикогу по подготовленным правительством законопроектам, признал премьер-министр Юри Ратас.
Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.