В Эстонии сохраняется прохладная и дождливая погода ({{commentsTotal}})
Говорит синоптик Надежда Павлова.
Говорит синоптик Надежда Павлова.
По мнению экспертов, выход из партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона усугубляет негативные тенденции для IRL, а также может негативно сказаться на способности правительства проводить законопроекты в Рийгикогу.
Выход парламентариев Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона из рядов входящей в коалицию партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) усложнит голосование в Рийгикогу по подготовленным правительством законопроектам, признал премьер-министр Юри Ратас.
Если через пару лет телеаудитория ETV+ составит менее трети от аудитории нынешнего лидера среди местных русскоязычных телеканалов, то, по словам председателя правления ERR Эрика Роозе, ему будет очень сложно обосновать дальнейшую необходимость в телеканале перед налогоплательщиками.