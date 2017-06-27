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На водопаде в Онтика нашли большое количество боеприпасов времен войны ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В ходе двухдневной операции 21-22 июня саперы Идаского спасательного центра нашли 155 немецких снарядов времен Второй мировой войны и 166 взрывателей к ним. Склад боеприпасов был обнаружен в окрестностях обрыва Онтика по соседству с водопадом Валасте в Ида-Вирумаа.

Получив вызов, саперы осмотрели место обнаружения снарядов. В ходе разведки установили, что около водопада Валасте находится основание старой пушки, около которой два отверстия, на которые сильно реагировали миноискатели.

"Стало ясно, что необходима дополнительная техника. Работу осложнял тот факт, что места обнаружения находились в непосредственной (10 метров) близости к шоссе Тойла-Онтика и рядом расположены гостевой дом и смотровая платформа. Поскольку в этом месте были ранее найдены боеприпасы, то, исходя из этих данных, было решено определить зону опасности, кроме того, договорились с полицией о приостановке и перенаправлении движения по шоссе", - сказал глава саперной группы Рагнар Рейльян.

До конца работ по разминированию руководителем работ было принято решение закрыть движение в одну сторону, чтобы обеспечить безопасное передвижение группе разминирования. На место также прибыли спасатели из Кохтла-Ярве и спилили находящиеся рядом деревья, очистив место проведения саперных работ. Как только закончились подготовительные работы, движение в опасной зоне было закрыто и начались непосредственно работы по извлечению взрывных устройств.

В числе находок были 105-миллиметровые бронебойные снаряды, осколочно-фугасные снаряды, осветительные снаряды и взрыватели, все немецкого производства. Все боеприпасы были уничтожены.

Редактор: Артур Тооман

боеприпасы времен войны в ида-вирумаа


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