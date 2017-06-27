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Осужденный за стрельбу в полицейского рецидивист может досрочно выйти из тюрьмы ({{commentsTotal}})

Николай Лиличкин.
Николай Лиличкин. Автор: Полиция
Эстония
Эстония

Рецидивист Николай Лиличкин, осужденный на длительный срок тюремного заключения за стрельбу в полицейского и совершение в тюрьме нескольких новых преступлений, может выйти на свободу досрочно.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского уездного суда, на заседании 6 июля суд изучит документы Тартуской тюрьмы с ходатайством об условно-досрочном освобождении Лиличкина.

В прошлом году суду всех трех инстанций отказали Лиличкину в УДО.

54-летний Николай Лиличкин известен тем, что коротает свои будни за составлением жалоб на тюремные порядки и требует от тюрьмы денежной компенсации за издевательства и унижения, которым он, по его словам, подвергается.

Рецидивист совершил в тюрьме несколько новых преступлений

В октябре 2012 года Тартуский уездный суд признал Лиличкина виновным в словесных оскорблениях представителя власти и применении физического насилия и приговорил его к тюремному заключению сроком на семь месяцев, которые были добавлены к ранее назначенному наказанию за предыдущие преступления.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, 13 марта 2011 года Лиличкин обругал находящегося при исполнении старшего охранника нецензурными выражениями.

3 июня 2011 года он ударил сокамерника дважды кулаком в лицо, затем скрутил его руки за спиной и дважды ударил коленом в спину. После этого Лиличкин набросил сокрамернику полотенце на шею и попытался его задушить, но тому удалось вырваться.

Стрельба в полицейского

Лиличкин с 2010 года отбывает в тюрьме девятилетний срок заключения.

Согласно обвинению, 7 августа 2009 года полицейские Лыунаской префектуры получили сообщение, что досрочно освобожденный весной из тюрьмы Лиличкин, который уже был снова объявлен в розыск за новое преступление, находится у себя дома на улице Пикк в Тарту.

Отправившийся проверить информацию патрульный полицейский заметил во дворе дома в двух метрах от себя направленный на него ствол охотничьего ружья.

Преступник дважды выстрелил в сторону стража порядка, но, благодаря быстрой реакции полицейского, промахнулся. Вслед за этим Лиличкин сбежал с места преступления, но спустя несколько дней был задержан в Тартуском уезде.

Ранее Лиличкин пять раз наказывался в уголовном порядке за жестокое обращение, незаконное лишение свободы, угрозу убийством и кражу.

Редактор: Сергей Михайлов



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