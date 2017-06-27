Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы

Эстонский фонд по управлению недвижимостью в странах Балтии - EfTEN, продал здание торгового центра Prisma в Нарве французcкой инвестиционной компании Corum. Сумма сделки составила почти 17 млн евро.

По словам руководителя фонда EfTEN Вильяра Аракаса, срок окупаемости этого проекта истекает в 2022 году, однако фонд решил выйти из него. "Сейчас хорошее время продать объект, а не ждать срока завершения проекта".

Фонд EfTEN финансировал строительство торговых площадей на проспекте Кангеласте в Нарве в 2013 году. Эффективность инвестиций составила 24% в год. Мультипликатор собственного капитала 1,9 (соотношение собственных и заимствованных средств - прим. ред.)

Общий оборот фонда составил 220 млн евро.