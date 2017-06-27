Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo

Во вторник, 27 июня, отец политика-реформиста Кейт Пентус-Розиманнус Вяйно Пентус и его бизнес-партнер Сийм Рооде были окончательно признаны виновными в доведении до банкротства предприятия Autorollo и других сопутствующих этому делу незаконных деяниях.

Обвинительный приговор окончательно вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы защитников Пентуса и Рооде.

Таким образом подлежит к исполнению приговор Таллиннского окружного суда от 1 декабря прошлого года.

Суд второй инстанции не изменил приговор Вяйно Пентусу (два года условного лишения свободы), но ужесточил наказание второму фигуранту дела о банкротстве фирмы Autorollo Сийму Рооде.

Как говорила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора Марии Энтсик, требовавшую ужесточить наказание Рооде, в полном объеме.

Сийм Рооде, в 2010 году взявший управление фирмой Autorollo в свои руки, судом первой инстанции был признан виновным в причинении неплатежеспособности и подделке документов. Харьюский уездный суд наказал его штрафом в размере 7644 евро.

Но приговор Таллиннского окружного суда оказался жестче - Рооде наказан штрафом в 12 740 евро, также ему четыре года нельзя заниматься предпринимательством.

Вяйно Пентус и Сийм Рооде настаивали в окружном суде на оправдании, но их апелляции были отклонены.

Суд первой инстанции вынес Рооде более мягкий приговор

Как писал rus.err.ee, 16 июня Харьюский уездный суд признал Вяйно Пентуса виновным в причинении неплатежеспособности, нарушении обязанности ведения бухгалтерского учета, использовании поддельной документации и присвоении имущества. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Сийм Рооде, в 2010 году взявший управление фирмой Autorollo в свои руки, был признан виновным в причинении неплатежеспособности и подделке документов. Суд наказал его штрафом в размере 7644 евро.

Приговоры оказались мягче, чем этого хотела прокурор Мария Энтсик. Так, она требовала приговорить Вяйно Пентуса к двум годам и семи месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в пять лет. Для Рооде помимо штрафа в 12 740 евро она требовала установить четырехлетний запрет на право заниматься предпринимательством.

Суть дела

С 28 июля 2008 года Вяйно Пентус был единственным владельцем фирмы Autorollo и членом ее правления. С 26 апреля 2010 года ее единственным владельцем и фактическим руководителем стал Сийм Рооде.

Согласно обвинению, на момент смены владельцев экономическое положение предприятия было очень тяжелым. Рооде совместно с Пентусом организовали вывод имущества из фирмы, чтобы избежать его продажи в пользу кредиторов, а также освободить Пентуса от личного поручительства по долгам.

Обвинители считают, что Рооде и Пентусу удалось снять с баланса фирмы четыре грузовика и 11 прицепов.

По оценке прокуратуры, своими действиями мужчины нанесли фирме ущерб в размере около 94 000 евро.

Кроме того, согласно обвинению, Рооде и Пентус использовали для ведения бухгалтерии фирмы поддельные кредитные соглашения с целью создать видимость покрытия недостачи в кассе и освободить Пентуса от возможных претензий в рамках гражданского иска.

Помимо этого Вяйно Пентуса обвинили в том, что он продал принадлежавший фирме автомобиль Ford Tourneo и присвоил вырученные от сделки средства. Также, считают обвинители, Пентус ненадлежащим образом вел бухгалтерию OÜ Autorollo, что значительно затруднило возможность получить обзор о финансовой состоятельности предприятия с 2009 по 2010 год.