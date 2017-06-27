Кандидаты в депутаты Молодежного лантдага приступили к подготовке к историческому событию

В понедельник, 26 июня, в Рийгикогу собрались молодые люди, которые участвуют в конкурсе на роль депутатов в Молодежный лантдаг ЭР100, или Маапяэв. В этот день молодежь начала подготовку к важному событию – 28 ноября в современном ключе будет восстановлено провозглашение лантдага высшим органом власти.

Молодежный лантдаг даст молодежи возможность участвовать как в реконструкции события столетней давности, так и формировать будущее Эстонии в настоящем времени.



По словам вице-спикера Рийгикогу Энн Ээсмаа, основой нашего государства стало многовековое желание народа быть свободным и независимым. "Молодежный лантдаг, как и Рийгикогу, базируется на представлении всех земель Эстонии, чтобы каждый смог стать представителем своего родного края. Депутаты парламента смотрят на молодежь с надежной как на последователей с большим потенциалом", - отметил Ээсмаа.



В молодежный парламент будут избраны 106 молодых людей, отобранных по схеме столетней давности и на основании нынешней численности населения – у каждого города на 20 000 жителей один мандат, также мандаты вычисляются и для уездов. Так в молодежный лантдаг избирается молодежь из всех уездов и городов Эстонии.

Молодые кандидаты в депутаты вновь соберутся 14 июля, в день, когда минует сто лет со дня проведения первого лантдага, а также на Фестивале мнений 11 и 12 августа.

Выборы организует Союз ученических представительств Эстонии в сотрудничестве с Госканцелярией и порталом poliitika.guru.

Лантдаг, или Маапяэв, предшествовал и сделал возможным рождение Эстонской Республики. 26 июня 1917 года в издании "Tallinna Teataja" вышло постановление, провозглашающее Временный Земский Совет Эстляндской губернии, или Mаапяэв, с правом введения налогов, норм и т.п. 12 апреля 1917 года постановлением Временного Правительства территории проживания эстонцев в Лифляндской губернии были объединены с территориями Эстляндии, благодаря чему эстонцы получили автономную национальную губернию, и в общих чертах появился известный ныне контур современной Эстонии.

Лантдаг был первым демократически выбранным представительским собранием эстонцев, на котором позже были приняты многие важные для независимости Эстонии решения. Впервые Маапяэв собрался в замке Тоомпеа 14 июля 1917 года. В том же месте 28 ноября 1917 года Маапяэв был провозглашен высшим органом власти. Манифест об основании Эстонской Республики был зачитан 24 февраля 1918 года.