Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank

Министр госуправления Яак Ааб принял отставку члена совета госпредприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Айво Адамсона, который переходит на работу в банке Versobank AS, который фигурировал в международном журналистском расследовании об отмывании денег.

Айво Адамсон уходит из совета госпредприятия по требованию финансовой инспекции, так как он приступает к работе в правлении Versobank.

После ухода Айво Адамсона в совете RKAS остаются Тыну Тоомпарк, Сулев Луйга, Марек Похла и Тармо Порганд.

С 2001 по 2015 года Адамсон работал в Департаменте шоссейных дорог и возглавлял это учреждение. с 2015 по 2017 годы он входил в правление компании Starman.

Versobank AS был учреждён в октябре 1999 года. До марта 2012 года контрольным пакетом акций Банка владел Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (прежнее название Marfin Popular Bank Ltd) (Кипр).

В марте 2012 года основным акционером банка стала украинская компания UKRSELHOSPROM PCF LLC., входящая в состав корпорации "Алеф", принадлежащей гражданам Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Весной 2017 года банк упоминался в международном журналистском расследовании об отмывании российских денег в период с 2011 по 2014 годы.