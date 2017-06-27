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Летом кинотеатры Таллинна и Тарту покажут четыре спектакля Метрополитен-опера ({{commentsTotal}})

Сцена из рперы
Сцена из рперы "Набукко".
Культура
Культура

Завтра, 28 июня, в таллиннском и тартуском кинотеатрах Forum Cinemas начнется летний оперный сезон нью-йоркской Метрополитен-опера (MET). Зрители смогут увидеть четыре оперных постановки на музыку Жоржа Бизе и Джузеппе Верди.

По словам Пилле Лилль – известной эстонской оперной певицы и учредителя одноименного фонда – в сезон Метрополитен-опера этим летом вошли такие жемчужины оперного искусства как опера "Кармен", в которой главную партию исполняет блистательная латвийская оперная певица Элина Гаранча. Летний оперный сезон в кинотеатрах пройдет с 28 июня по 9 августа.

Летний сезон откроется 28 июня экспрессивным произведением Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (фр. Les Pêcheurs de Perles) в постановке Пенни Вулкок. Дирижирует Джанандреа Нозеда. Партии исполняют: Диана Дамрау в роли жрицы Брахмы Лейлы, Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень в ролях Надира и Зурги – соревнующихся за любовь жрицы искателей жемчуга. По словам Пилле Лилль, это менее известное произведение Бизе отличается одной из самых приятных мелодий в мире оперы. Постановка "Искатели жемчуга" в исполнении всемирно известных оперных певцов не оставит равнодушным ни одного зрителя.

12 июля на киноэкранах можно будет увидеть "Макбет" Джузеппе Верди, где партию безумной кровожадной жены Макбета исполняет великая сопрано Анна Нетребко. На подмостках MET трагедия Шекспира "Макбет" ставится впервые. Режиссером-постановщиком грандиозной адаптации стал Эдриан Ноубл. Наряду с Нетребко партии в опере исполнят Джозеф Каллейя (в роли благородного Макдуфа) и Рене Папе (Банко). Пилли Лилль доводилось исполнять партию главной героини оперы на сцене национальной оперы "Эстония". "Эта роль предъявляет высочайшие требования к вокальному и актерскому мастерству исполнителя. С особым интересом я жду сцены, где в последнем акте леди Макбет теряет рассудок", – сказала Лилль.

"Набукко" Джузеппе Верди с Пласидо Доминго в главной роли эстонский зритель сможет увидеть на киноэкранах 26 июля. Партию своенравной дочери Набукко Абигайль исполнит талантливая Людмила Монастырская. Дирижер оперы Верди о Вавилоне – почетный дирижер Джеймс Ливайн. "Это произведение известно в первую очередь великолепным хором рабов-иудеев и сильным персонажем Абигайль, но и роль Фенены, которую доводилось исполнять мне, дарит множество восхитительных музыкальных и драматически захватывающих моментов", – прокомментировала Пилле Лилль.

Закроет летний сезон самая популярная опера всех времен "Кармен" Жоржа Бизе. Режиссер постановки Ричард Эйр утверждает, что в основе произведения лежат секс, насилие и расизм, а также свобода, сопутствующая этим явлениям. Партию соблазнительной цыганки Кармен латвийская меццо-сопрано Элина Гаранча, а партию влюбленного дона Хозе – Роберто Аланья.

Вот уже восьмое лето подряд кинотеатры Forum Cinemas транслируют величайшие произведения Метрополитен-опера. Трансляции опер проходят по средам в мультиплексе Coca-Cola Plaza и кинотеатре "Экран", начало в 19:00.

Дополнительная информация обо всех транслируемых операх: www.forumcinemas.ee/suveooper

Редактор: Надежда Берсенёва



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