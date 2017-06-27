Псковский тренер по спортивным единоборствам попросил политического убежища в Эстонии

Как сообщил изданию "Псковская губерния" Петров, накануне он получил информацию из нескольких источников, что его деятельностью заинтересовались в отделе по защите конституционного строя УФСБ РФ по Псковской области. Предположительно, ситуация связана с появлением рисунков на стенах штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии на улице Юбилейной в Пскове. Рисунки появились 22 июня, военные помыли стену 24 июня.

"Последние сутки получал из разных источников информацию, которая сводилась к общему: я перешел какую-то грань. В итоге срочно пришлось покинуть территорию государства, сразу после тренировки, вот так - с рюкзаком с кимоно, в шортах и футболке. Предположительно, ситуацию подают так, что, мол, мы с ребятами вместе с рисунками рисовали призывы какие-то экстремистские и прочее. Бред, у нас есть фотографии стен. Может, они и нарисовали потом, сфотографировали и потом смыли, кто его знает? Только что я подал документы в департамент миграции на политическое убежище. Назад не вернусь", - сказал Петров.

Михаил Петров – известный псковский тренер по спортивным единоборствам. После конфликта с администрацией Псковской области начал активно заниматься общественной и политической деятельностью. 12 июня на митинге против коррупции выступил с речью, в которой рассказал о бывшем сотрудничестве с чиновниками и призвал бороться с коррупцией.

22 июня Михаил Петров вместе со своими подопечными провел антимилитаристскую акцию, разрисовав стены 76-й десантно-штурмовой дивизии с призывами мира в отношениях России и Украины.