Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро

Штраф наложен за злоупотребление доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping.

Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Google на рекордные 2,4 млрд евро ($2,7 млрд) в рамках дела о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google Shopping, передает Интерфакс.

Еврокомиссия дала Alphabet, холдинговой компании Google, 90 дней на то, чтобы положить конец незаконным действиям.

В течение 60 дней Google обязана сообщить о том, какие меры компания планирует принять для решения проблемы, говорится в сообщении Еврокомиссии. Акции Alphabet на торгах в Цюрихе во вторник теряют в цене 2,2%, на предварительных торгах в Нью-Йорке бумаги компании подешевели на 1,3%.