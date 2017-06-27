Рядом с развязкой в Хааберсти посадят 280 деревьев

По его словам, в ходе реконструкции перекрестка будут высажены 280 новых деревьев и свыше 1600 кустарников, передает во вторник "Раэпресс".

"Перекресток в Хааберсти - это болевая точка для города, поэтому я прошу защитников серебристой ивы понять, что стоящие в ожидании проезда автомобили своими выхлопами несопоставимы по вредности с вырубкой одного дерева", - добавил Таави Аас.

"Если строительству любого шоссе или железной дороги будут сопутствовать попытки сиюминутной политической игры в расчете набрать пункты и заявить о себе, то развитие у нас вообще остановится", - обратился Аас к городской оппозиции.