Погибший при взрыве в Киеве разведчик руководил освобождением донецкого аэропорта

Сотрудник главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, погибший в результате подрыва автомобиля в Киеве, был командиром первой группы спецназа, который в 2014 году освобождал донецкий аэропорт. Об этом в ходе брифинга заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Также, по данным агентства УНН, Шаповал занимался обеспечением охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года.

"Это был боевой офицер с уникальными знаниями", - заявил Матиос. Он также сообщил, что основная версия следствия по делу о подрыве автомобиля - "российский след", передает Русская служба Би-би-си.

К расследованию дела, по словам Матиоса, привлечено максимальное количество сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. В настоящее время все члены следственно-оперативной группы проходят проверку на полиграфе, отметил главный военный прокурор.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе экстренного совещания, Шаповал принимал активное участие в защите украинского государства от российского нашествия.

Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался во вторник утром на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве. Правоохранительные органы Украины квалифицировали произошедшее как теракт. Расследование взрыва было передано главной военной прокуратуре страны.

В полиции Киева сообщили, что в результате взрыва погиб сам Шаповал, а также пострадала девушка 1990 года рождения. Кроме того, за помощью к медикам из-за осколочного ранения обратился мужчина 1946 года рождения, находившийся недалеко от машины в момент взрыва.

По данным агентства УНН, Шаповал занимался обеспечением охраны экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. При этом источник УНН в минобороны не считает, что это могло быть причиной взрыва.

Советник главы МВД Украины Илья Кива подтвердил, что информация о связи Шаповала с охраной убитого Вороненкова есть, но добавил, что говорить об этом пока рано.