При взрыве в Киеве погиб сотрудник разведки Минобороны Украины

Министерство обороны Украины заявило, что в результате взрыва легкового автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны страны, полковник Максим Шаповал.

В ведомстве добавили, что произошедшее квалифицировано как террористический акт, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее официальный представитель МВД Украины Артем Шевчеко сообщал, что в результате взрыва погиб действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года рождения.

В полиции пояснили, что в автомобиле сработало взрывное устройство.

"Какое именно устройство [сработало], какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - сказал официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Официальный представитель главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате инцидента пострадали два человека. По предварительным данным, осколочные ранения ног получила киевлянка 1990 года рождения.

Еще один пострадавший - мужчина 1946 года рождения. У него осколочное ранение подбородка. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации, говорится в сообщении на странице Блищик в "Фейсбуке".

Автомобиль "Мерседес" взорвался около 8:15 утра во вторник в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Расследование дела о гибели в результате теракта сотрудника Минобороны передано военной прокуратуре.