При взрыве в Киеве погиб сотрудник разведки Минобороны Украины ({{commentsTotal}})
Министерство обороны Украины заявило, что в результате взрыва легкового автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны страны, полковник Максим Шаповал.
В ведомстве добавили, что произошедшее квалифицировано как террористический акт, передает Русская служба Би-би-си.
Ранее официальный представитель МВД Украины Артем Шевчеко сообщал, что в результате взрыва погиб действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 года рождения.
В полиции пояснили, что в автомобиле сработало взрывное устройство.
"Какое именно устройство [сработало], какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - сказал официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.
Официальный представитель главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате инцидента пострадали два человека. По предварительным данным, осколочные ранения ног получила киевлянка 1990 года рождения.
Еще один пострадавший - мужчина 1946 года рождения. У него осколочное ранение подбородка. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации, говорится в сообщении на странице Блищик в "Фейсбуке".
Автомобиль "Мерседес" взорвался около 8:15 утра во вторник в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.
Расследование дела о гибели в результате теракта сотрудника Минобороны передано военной прокуратуре.
Редактор: Надежда Берсенёва