Финляндия присоединится к международному подразделению быстрого реагирования

Финляндия присоединится к возглавляемому Британией международному подразделению быстрого реагирования JEF (Joint Expeditionary Force). Министр обороны Юсси Ниинистё (Новая альтернатива) подпишет протокол о присоединении к новому экспедиционному корпусу в пятницу в Стокгольме.

Программа JEF – это многонациональное вооруженное подразделение, возглавляемое Великобританией. Цель программы - развивать боеспособность сил быстрого реагирования. У программы нет своих войск, а страны-участники в кризисной ситуации предоставляют свои войска для миссий JEF, передает Yle.

В настоящее время членами группы JEF являются наряду с Британией, Нидерланды, Дания, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва. В пятницу к программе присоединятся Финляндия и Швеция.