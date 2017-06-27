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Департамент защиты прав потребителей проверяет безопасность детских автокресел Britton ({{commentsTotal}})

Проверка начата по жалобе потребителя.
Проверка начата по жалобе потребителя. Автор: ERR
Эстония
Эстония
Мерилин Пярли

Департамент защиты прав потребителей на основании полученной от потребителя жалобы начал процедуру проверки детских автокресел торговой марки Britton.

Жалоба потребителя касалась ошибок в инструкции по эксплуатации, а также соответствия автокресел требованиям к безопасности, сообщил во вторник, 27 июня, новостной портал ERR.

Производитель автокресел (Speli Baltic OÜ) уверен, что изделия соответствуют всем требованиям. В Департаменте шоссейных дорог подтвердили, что первый дефект (ошибки в инструкции по эксплуатации) предприятие быстро устранило. "Инструкция по эксплуатации содержала ошибки. К настоящему моменту она исправлена. Само по себе очень позитивно, что они так быстро отреагировали", - сказал глава технического отдела департамента Юрго Вахтра.

По жалобе на безопасность автокресел Департамент защиты прав потребителей начал проверку 16 июня, а Департамент шоссейных дорог привлечен в качестве эксперта. "Вторая часть жалобы касалась безопасности кресел, в которой сомневался податель жалобы. Мы свое расследование еще не закончили. В настоящий момент я не могу сказать, на чьей стороне правда", - добавил Вахтра.

Speli Baltic представила департаменту сертификаты безопасности автокресел. По словам Вахтра, сертификаты были в порядке, но теперь у предприятия также запросят исходные материалы, на основании которых были выданы сертификаты.

В обоих департаментах также отказались сообщить имя подателя жалобы, на разглашении которого настаивал адвокат фирмы-производителя автокресел. Чиновники подтвердили, что разглашение имени было бы противозаконным.

Некоторое время назад представитель Speli Baltic на страницах соцсети Facebook вступил в спор с Кайсой Кулламаа, которая писала критические и эмоциональные комментарии о продукции фирмы. Speli Baltic потребовала от Кулламаа публично опровергнуть свои высказывания, в противном случае угрожая взыскать с нее убытки в размере 50 000 евро. Кроме того, с Кулламаа требуют оплатить расходы на юридические услуги в размере 1500 евро.

Сама Кулламаа отказалась комментировать, является ли она подателем жалобы, по которой начата проверка автокресел. По ее словам, она проконсультировалась с юристом, по оценке которого денежные требования со стороны производителя автокресел юридически ничтожны.

Производство по жалобе на детские автокресла Britton было открыто через два дня после того, как новостной портал ERR опубликовал статью о конфликте между Кулламаа и Speli Baltic.

Редактор: Андрей Крашевский

brittonдетские автокресладепартамент защиты прав потребителей


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