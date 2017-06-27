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Эстонский футболист Сергей Зенев продолжит карьеру в Польше ({{commentsTotal}})

Сергей Зенев подписал контракт по системе
Сергей Зенев подписал контракт по системе "1+1". Автор: Краковия
Спорт
Спорт

Нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев (28) продолжит карьеру в чемпионате Польши.

Во вторник, 27 июня, он подписал соглашение с клубом высшей лиги "Краковия" из Кракова.

Как сообщает "Краковия", контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

Чемпионат Польши стартует 14 июля. Минувшее первенство "Краковия" завершила на 14-м месте.

Последние два сезона Сергей Зенев выступал за азербайджанскую "Габалу".

В Эстонии Зенев в начале своей карьеры играл за пярнуский Вапрус" и ТФМК, после чего шесть лет защищал цвета украинских "Карпат", а в 2014 году подписал однолетний контракт с английским "Блэкпулом", выступавшим во второй по силе английской лиге. После расторжения соглашения с британцами усилил московское "Торпедо".

Редактор: Сергей Михайлов

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