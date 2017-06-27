Впервые в Петербурге пройдет конкурс вокалистов имени Георга Отса

В июле 2017 года в Петербурге впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса, который будут проводить в концертном зале Яановской церкви.

Уникальность этого события состоит в том, что подобного фестиваля-конкурса еще не было в истории международных вокальных состязаний. Имя, которое носит этот конкурс, принадлежит выдающемуся певцу, настоящей звезде мировой оперной сцены – Георгу Отсу. Уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений слушателей.

Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир публики, при всей своей многогранности, Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врожденной естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.

В жюри конкурса вошли: председатель - Каран Армстронг – сопрано (США/Германия), Ольга Капанина – кастинг-директор оперы Большого театра России (Россия), Лука Тарджетти – агентство InArt Management (Италия), Алекс Григорев – агентство TACT Management (Германия), Андрей Дьяков – оперное агентство Doskal&Diakov – International Opera Management (Германия), Юри Альпертен – дирижер театра Национальная опера Эстонии, Наталья Дудик – концертмейстер Михайловского театра (Россия).