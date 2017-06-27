В Яановой церкви в Таллинне установят новые колокола

В среду к Яановой церкви на площади Вабадузе в эстонской столице будут доставлены 25 колоколов, установку которых планируется завершить к концу года.

Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Колокола будут доставлены к церкви в среду утром, их установка на церковную колокольню должна завершиться к декабрю этого года, когда церкви исполнится 150 лет. Пока они будут перенесены к алтарю.

Колокола были отлиты в королевской литейной мастерской в Нидерландах. Их вес — от 14 до 190 килограммов.

Колокола были в основном изготовлены на пожертвования, а самый большой колокол — на деньги города Таллинна.

Яанова церковь на площади Вабадузе в Таллинне была построена в период с 1862 по 1867 год по проекту губернского архитектора Кристофа Августа Габлера. Церковь стала одним из первых религиозных сооружений в Эстонии, построенных в неоготическом стиле.