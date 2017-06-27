ФОТО: Министр обороны Эстонии посетил авиабазу Эмари

Министр обороны Юри Луйк во вторник посетил авиабазу Эмари и дислоцированный там дивизион мониторинга воздушного пространства, а также встретился в Эмари с участвующими в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии испанскими военными летчиками.

Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба минобороны.

"Поступающие из Эстонии данные авиамониторинга являются важной частью представлений НАТО о происходящем в воздушном пространстве, а авиабаза Эмари является надежным опорным пунктом для самолетов НАТО на берегу Балтийского моря, - сказал Луйк. - Преданность союзников по НАТО обеспечению охраны воздушного пространства Эстонии с первого дня нашего членства в НАТО — это красноречивый пример работающей коллективной защиты".

Главные задачи авиабазы Эмари — принимать самолеты союзников, быть базой для участвующего в миссии ПВО НАТО подразделения и заниматься организацией авиационной деятельности Сил обороны. Главные задачи дивизиона мониторинга воздушного пространства — гарантировать работу радарных столбов, передавать данные мониторинга и контролировать воздушное пространство Эстонии в качестве части интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Министр обороны также посетил расположенный на территории авиабазы Эмари батальон тылового обеспечения. Главные задачи батальона — организация профессионального обучения, подготовка логистических подразделений резерва и оказание логистической поддержки другим подразделениям Сил обороны.