rus.err.ee

Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем ({{commentsTotal}})

Виктор Трасберг.
Виктор Трасберг. Автор: ERR
Мнение
Мнение
Виктор Трасберг, доцент экономики Тартуского университета

То, что прибывшие в Эстонию беженцы потом тихо отсюда уезжают, стало уже таким же обычным явлением, как и их прибытие в Эстонию. Уезжают туда, где им лучше, пишет на портале ERR доцент экономики Тартуского университета Виктор Трасберг и анализирует, к чему это может привести.

Можно было бы подумать, что нет беженцев, нет и проблем. В то же время, следует проанализировать и возможные побочные последствия таких действий, исходя в том числе из аспекта экономических и международных отношений.

Беженцы прибывают в Эстонии на основании квот. Эстонское государство само выбирает беженцев и принимает определенную ответственность за их проживание в стране и включение в наше общество.

Интеграция беженцев - это финансовые затраты и проверка способности наших властей. В общем, государство справляется с этим довольно хорошо. Большую работу проводят и общественные объединения, а также школы, детские сады и социальные работники.

Но когда беженцы уезжают из Эстонии, то меняется их международный статус - если они отсутствовали более трех месяцев подряд, то они теряют свою международную защиту. С точки зрения Эстонии, они становятся лицами вне закона, в отношении которых нет никаких обязательств.

Не является большим секретом и то, что большинство прибывших по квоте в Эстонию беженцев отправились в Германию. Согласно статуса распределенного по квоте беженца, Германия не может перенять у Эстонии обязанности в отношении таких беженцев. Эти люди не могут легально находиться в Германии в течение более трех месяцев.

Европейская комиссия также приняла весьма недвусмысленную и непосредственно угрожающую позицию, которая вынуждает страны направлять беженцев в страны, в которые они были распределены по квоте. Таким образом, правомерно спросить, что происходит в Германии.

Если Германия все-таки предоставит беженцам из Эстонии снова статус беженца, то это прямое нарушение соглашений. Какое тогда право имеют Макрон или Меркель обвинять страны Восточной и Центральной Европы в нежелании принимать беженцев по квоте, если Германия, прямо или косвенно покровительствует тем, кто уезжает из стран, куда они были распределены по квотам?

Еще более важным аспектом, однако, является тот факт, что это убивает в Эстонии всякую мотивацию заниматься беженцами. Проще (и дешевле) ждать, когда сами беженцы уедут, а не суетиться с оформлением документов, поискам жилья, мест в школах и выплатой социальных пособий.

Но предположим, что Германия даже не знает, что большая часть наших беженцев живут там незаконно. В этом случае возникает другой вопрос - как мы можем доверять Германии как стране, принадлежащей к Шенгенской зоне, если Германия не знает, кто пребывает на ее территории, и что там эти иммигранты делают? Это очень важная тема с точки зрения безопасности Европы и пространства Шенгенской визы.

Третий аспект заключается в отношении беженцев к законам. Очевидно, что в Европе нет понимания, каковы мотивы поведения беженцев. В Германии нет достаточного количества рабочих мест для всех приезжающих новых иммигрантов. Предположим, что уехавшие из Эстонии в Германию беженцы не получат там социальных льгот. Где и как они будут жить там, когда эстонское пособие закончится?

Подводя итог – то, что беженцы не работают и у них нет связи с государством, опасное явление. Считаю, что Германия должна объяснить, что она делает с теми беженцами, которые прибыли из других стран, куда были распределены по квоте. Этот вопрос должен быть приоритетным и для руководителей нашего государства, особенно в период председательства Эстонии в Совете ЕС.

Германия не сможет продолжать играть с огнем. С другой стороны, Эстония также должна быть в состоянии обеспечить беженцам быстрое переобучение и достойную работу. Это, к сожалению, нам пока не удается.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Репетиция танцоров Молодежного праздника песни и танца.Репетиция танцоров Молодежного праздника песни и танца.
ФОТО: на стадионах Таллинна проходят репетиции Молодежного праздника песни и танца
Проверка начата по жалобе потребителя.Проверка начата по жалобе потребителя.
Департамент защиты прав потребителей проверяет безопасность детских автокресел Britton
Шакал.Шакал.
В Эстонии быстро растет популяция шакалов
Визит Юри Луйка на авиабазу Эмари.Визит Юри Луйка на авиабазу Эмари.
ФОТО: Министр обороны Эстонии посетил авиабазу Эмари
Михаил ПетровМихаил Петров
Псковский тренер по спортивным единоборствам попросил политического убежища в Эстонии
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка

В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание.

ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти
Обновлено: 13:11 
Будет ли у футболистов "Инфонета" повод для радости?Будет ли у футболистов "Инфонета" повод для радости?
Таллиннский "Инфонет" во вторник дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА
Сотрудники украинской полиции на месте взрыва.Сотрудники украинской полиции на месте взрыва.
При взрыве в Киеве погиб сотрудник разведки Минобороны Украины
ЭСТОНИЯ
Госсуд.Госсуд.
Госсуд оставил в силе вид на жительство, выданный на основании однополого брака

Госсуд во вторник пришел к выводу, что закон не запрещает выдачу вида на жительство для воссоединения с супругом, даже если брак был заключен за границей между лицами одного пола.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Elron запустит дополнительные вечерние поезда для участников Певческого праздника
Эйки Нестор.Эйки Нестор.
Эйки Нестор встретится со спикером Конгресса США
Чернобыльская АЭС.Чернобыльская АЭС.
Яна Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Вяйно Пентус и Сийм Рооде получили условные сроки.Вяйно Пентус и Сийм Рооде получили условные сроки.
Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo
Обновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой несколько существенных измененийОбновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой несколько существенных изменений
Обновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой изменения
Юри Ратас и Маргус Цахкна.Юри Ратас и Маргус Цахкна.
Ратас: уход Цахкна и Михкельсона из IRL затруднит голосование в Рийгикогу
ИДА-ВИРУМАА
Торговый центр Prisma в Нарве.Торговый центр Prisma в Нарве.
Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы
В Ида-Вирумаа нашли снаряды войны.В Ида-Вирумаа нашли снаряды войны.
На водопаде в Онтика нашли большое количество боеприпасов времен войны
Госсуд.Госсуд.
Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд
Пюхтицкий монастырь.Пюхтицкий монастырь.
Волость Иллука оспорит принудительное слияние в суде
Подозреваемый в преступлении задержан.Подозреваемый в преступлении задержан.
В Нарве убили мужчину
Мнение / Интервью
Виктор Трасберг.Виктор Трасберг.
Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем

То, что прибывшие в Эстонию беженцы потом тихо отсюда уезжают, стало уже таким же обычным явлением, как и их прибытие в Эстонию. Уезжают туда, где им лучше, пишет на портале ERR доцент экономики Тартуского университета Виктор Трасберг и анализирует, к чему это может привести.

Заседание правления IRL.Заседание правления IRL.
Политологи считают будущее IRL мрачным
Эрик Роозе.Эрик Роозе.
Эрик Роозе: через два года аудитория ETV+ должна составить как минимум треть от аудитории ПБК
Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.
Керсти Кальюлайд: безопасность начинается с каждого из нас
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов
Несколько полезных советов от представителя турфирмы в разгар отпусков
Жители Силламяэ любят свой город.Жители Силламяэ любят свой город.
В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Вирус-вымогатель атаковал десятки компаний и ведомств России и Украины
Мемориальный комплекс по погибшим в Сребренице.Мемориальный комплекс по погибшим в Сребренице.
Суд признал Нидерланды частично ответственными за гибель мусульман в Сребренице
Финские саперы на учениях
Финляндия присоединится к международному подразделению быстрого реагирования
Иллюстративное фото.
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро
Башар Асад.
Вашингтон подозревает Асада в подготовке новой химатаки
Премьер Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламента 26 июня.
Тереза Мэй: проживающие в Великобритании граждане ЕС смогут остаться после брексита
ЭКОНОМИКА
Айво АдамсонАйво Адамсон
Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank
Зарплаты в Эстонии продолжают расти.Зарплаты в Эстонии продолжают расти.
Выпускники Евроакадемии хотят работать за 1100 евро, выпусники ИТ-колледжа - за 2060 евро
26.06
Мобильный банк Индрека Нейвельта закончил год с большим убытком
26.06
Tele2 построит в Эстонии более 400 новых базовых станций сети 4G
23.06
Еврокомиссия предлагает выделить на проект Rail Baltic треть запрошенного финансирования
22.06
На саммите ЕС договорились о продлении санкций в отношении России
22.06
Вслед за Эстонией договор о развитии Rail Baltic ратифицировал и Латвийский сейм
СПОРТ
Сергей Зенев подписал контракт по системе Сергей Зенев подписал контракт по системе
Эстонский футболист Сергей Зенев продолжит карьеру в Польше
Футболисты сборной Португалии готовятся к матчу с чилийцами.Футболисты сборной Португалии готовятся к матчу с чилийцами.
В среду rus.err.ee в прямом эфире покажет матч Кубка конфедераций Португалия - Чили
Лийна Лаасма.
Эстонская сборная по легкой атлетике покидает первую лигу командного чемпионата Европы
Бранко Миркович остается в
Бранко Миркович останется в "Калеве/Крамо" еще на один сезон
Юрген Зопп.Юрген Зопп.
Зопп улучшил свои позиции в рейтинге ATP, Иванов опустился
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
Сборная Чили сравнивает счет в матче с австралийцамиСборная Чили сравнивает счет в матче с австралийцами
ВИДЕО ГОЛОВ и МАТЧА: чилийцы сыграли 1:1 с австралийцами и вышли в полуфинал Кубка конфедераций
Обновлено: 25.06
КУЛЬТУРА
Яанова церковь в Таллинне.Яанова церковь в Таллинне.
В Яановой церкви в Таллинне установят новые колокола
Георг Отс в опере Георг Отс в опере
Впервые в Петербурге пройдет конкурс вокалистов имени Георга Отса
Сцена из рперы Сцена из рперы
Летом кинотеатры Таллинна и Тарту покажут четыре спектакля Метрополитен-опера
Скопление большого количества людей существенно повлияет на движение в Таллинне.Скопление большого количества людей существенно повлияет на движение в Таллинне.
Молодежный праздник песни и танца серьезно нарушит привычный ритм движения в Таллинне
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.
Юри Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики
Водителям придется запастить терпением.Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
РАЗНОЕ
Для окружающей среды исчезновение заторов в Хааберсти важнее одной ивы, считает Таави Аас.Для окружающей среды исчезновение заторов в Хааберсти важнее одной ивы, считает Таави Аас.
Рядом с развязкой в Хааберсти посадят 280 деревьев
Серебристая ива будет спилена несмотря на все протесты.Серебристая ива будет спилена несмотря на все протесты.
За последние четыре года в Таллинне срубили 3150 деревьев
ФОТО: Лондон отметил день рождения книги о Гарри Поттере
Таллиннский автобус.Таллиннский автобус.
Во время Праздника песни и танца в Таллинне изменятся маршруты общественного транспорта
Коралловый риф. Иллюстративное фото.Коралловый риф. Иллюстративное фото.
Большой Барьерный риф Австралии оценили в 42 млрд долларов
LIVE на ETV+ и RUS ERR
Радио 4

Ищите женщину

Медсесестра, хозяйка модного шоурума и мать троих детей о том, как сочетать несочетаемое

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:54
Вирус-вымогатель атаковал десятки компаний и ведомств России и Украины
17:22
ФОТО: на стадионах Таллинна проходят репетиции Молодежного праздника песни и танца
17:17
Госсуд оставил в силе вид на жительство, выданный на основании однополого брака
16:48
В Эстонии быстро растет популяция шакалов
16:44
Виктор Трасберг: пропавшие беженцы, или Германия играет с огнем
15:50
ФОТО: Министр обороны Эстонии посетил авиабазу Эмари
15:31
В Яановой церкви в Таллинне установят новые колокола
15:25
Впервые в Петербурге пройдет конкурс вокалистов имени Георга Отса
15:13
Elron запустит дополнительные вечерние поезда для участников Певческого праздника
15:07
Суд признал Нидерланды частично ответственными за гибель мусульман в Сребренице
14:58
Эстонский футболист Сергей Зенев продолжит карьеру в Польше
14:42
Департамент защиты прав потребителей проверяет безопасность детских автокресел Britton
14:39
Финляндия присоединится к международному подразделению быстрого реагирования
14:26
В среду rus.err.ee в прямом эфире покажет матч Кубка конфедераций Португалия - Чили
Полезно знать
Топ читаемости
13:11
ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти Обновлено
26.06
В Нарве убили мужчину
11:06
Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы
11:31
СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка
26.06
Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов
07:09
Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд
26.06
Центристы могут пойти на выборы с несколькими списками
26.06
Минсоцдел хочет запретить продажу булочек в школьных буфетах
26.06
На окраине Тарту достраивают первый в Эстонии "Перевёрнутый дом"
26.06
Политологи считают будущее IRL мрачным
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 26.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
09:17
В Эстонии сохраняется прохладная и дождливая погода
09:16
Началась неделя XII Молодежного праздника песни и танца
09:11
Начались бесплатные компьютерные курсы для начинающих
07:46
Заканчивается прием ходатайств на получение жилищного пособия
26.06
Анвельт призвал таллиннцев сотрудничать с полицией во время праздника песни и танца
26.06
Погода сегодня дождливая и прохладная
26.06
Таллиннский трамвай линии №2 не будет ходить до конца августа
25.06
Налогово-таможенный департамент начал кампанию против зарплаты в конверте
ПОГОДА
Днем - переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Во вторник будет холодно и дождливо
Эстония
Перевернутый дом в Тарту
На окраине Тарту достраивают первый в Эстонии "Перевёрнутый дом"
Марко Михкельсон (слева) и Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна и Марко Михкельсон выходят из партии IRL
Обновлено: 26.06
Bo имя внутренней безопасности Эстонии в Департаменте полиции и погранохраны работает более 5000 человек.
Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно
Обновлено: 24.06
Иллюстративная фотография
Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью
Йогурты
Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки
Сергей Метлев и Эрик Вест попробуют попасть в Таллиннское городское собрание.
Сергей Метлев возглавит список "Гражданин свободного Таллинна" в Мустамяэ
Обновлено: 21.06
За рубежом
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06