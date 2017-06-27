В Эстонии быстро растет популяция шакалов

На собрании правления Эстонского общества охотников был отмечен быстрый рост популяции шакалов, который в отсутствие необходимых мер может создать очень серьезные проблемы для сельского хозяйства и экологии.

"Наблюдается взрывной рост популяции шакалов, и если так будет продолжаться, то мы столкнемся с очень серьезной проблемой", - пояснил член правления организации Прийт Вахтрамяэ.

Он добавил, что Эстонии следует брать пример с соседних стран, где применяются эффективные меры для контроля популяции шакалов, одной из которых является их отстрел.

Общество обратилось с призывом к охотникам эффективнее отстреливать хищников, а также составило обращение к Министерству окружающей среды с рекомендацией продлить разрешенный период охоты.

Присутствие шакалов в Эстонии было доказано весной 2013 года, а к 2015 году число выводков увеличилось как минимум в пять раз. С начала 2016 года шакал получил статус мелкого хищника, поэтому на него можно охотиться с начала ноября до конца февраля.

По данным Агентства окружающей среды, в прошлом году автомобили сбили 16 шакалов, а еще шесть хищников были застрелены охотниками. С начала прошлого года в ряде прибрежных районов зарегистрированы случаи нападения на овец, которые с большой вероятностью совершили шакалы.

"Вопрос не только в ущербе сельскому хозяйству. Речь идет о биологическом виде, который может очень сильно повлиять на распространенных в Эстонии птиц и сформировавшиеся пищевые цепочки", - пояснил исполнительный директор Эстонского общества охотников Тынис Кортс.

Членами Эстонского общества охотников являются около 11 000 человек. Наряду с прочими задачами, организация занимается регулированием популяции диких зверей для сведения к минимуму наносимого ими вреда сельскому и лесному хозяйству, а также рыбным ресурсам.