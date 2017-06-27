Госсуд оставил в силе вид на жительство, выданный на основании однополого брака

Госсуд во вторник пришел к выводу, что закон не запрещает выдачу вида на жительство для воссоединения с супругом, даже если брак был заключен за границей между лицами одного пола.

Первичная правовая защита — временная мера, которую суд применяет для защиты прав жалобщика на время судебного разбирательства.

В данном случае речь шла о правовой защите, примененной Таллиннским окружным судом, который обязал Департамент полиции и погранохраны выдать жалобщице временный вид на жительство для воссоединения с супругой до конца текущего судебного делопроизводства.

Брак между женщинами был заключен в США в 2015 году.

Административная коллегия госсуда подчеркнула, что Конституция не устанавливает право заключать в Эстонии однополые браки, но на однополые пары также распространяются право на защиту семейной жизни и запрет на дискриминацию. В конституции защита семейной жизни от вмешательства государства не привязана к полу и сексуальной ориентации членов семьи.

Кроме того, в Эстонии не запрещено законом и не является наказуемым совместное проживание лиц одного пола. Европейский суд по правам человека также постановил, что семейная жизнь и разнополых, и однополых пар защищена Европейской конвенцией о правах человека. Государство может запретить иностранцу жить с членом семьи в Эстонии только при веских основаниях.

По оценке коллегии, решение предоставить жалобщице срочный вид на жительство для воссоединения с супругой в порядке предварительной правовой защиты было правомерным, поскольку запрет на проживание в Эстонии в течение судебного делопроизводства является вмешательством в семейную жизнь. В то же время, временное проживание жалобщицы в Эстонии не нарушает чьи-либо права и не идет вразрез с публичным интересом.

Закон о семье не допускает заключения в Эстонии однополых браков, но этот запрет не препятствует признанию заключенных в иностранных государствах браков. Такие браки можно признавать недействительными только в случае явного противоречия существенным принципам эстонского права.

По предварительной оценке коллегии, является спорным то, нарушило бы признание заключенных за рубежом однополых браков эти существенные принципы. Закон не дает однозначного ответа на этот вопрос. Суд должен будет принять окончательное решение по этому вопросу в рамках основной тяжбы. Окружной суд еще не вынес вердикт по основной тяжбе.

В то же время, Госсуд не поддержал определенный окружным судом срок предоставления правовой защиты, отметив, что суд может санкционировать ее предоставление только на время судебной тяжбы, но не дольше. Госсуд аннулировал соответствующую часть постановления окружного суда, а в остальном оставил его без изменений.