ФОТО и ВИДЕО: на стадионах Таллинна проходят репетиции Молодежного праздника песни и танца

Во вторник, 27 июня, на таллиннских начались репетиции танцоров — участников Молодежного праздника песни и танца. Репетиции будут проходить по четверг включительно.

Три представления танцевального праздника будет даны вечером в пятницу и в субботу. Все билеты уже проданы.

Репетиции участников песенного праздника начнутся в пятницу, сам праздник состоится днем в воскресенье.

Добавлен видеосюжет корреспондентки "АК" Таисии Дмитриевой.