ФОТО: на стадионах Таллинна проходят репетиции Молодежного праздника песни и танца ({{commentsTotal}})
Во вторник, 27 июня, на таллиннских начались репетиции танцоров — участников Молодежного праздника песни и танца. Репетиции будут проходить по четверг включительно.
Три представления танцевального праздника будет даны вечером в пятницу и в субботу. Все билеты уже проданы.
Репетиции участников песенного праздника начнутся в пятницу, сам праздник состоится днем в воскресенье.
Редактор: Надежда Берсенёва