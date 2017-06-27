По сравнению со средним показателем за последние пять лет в 2016 году в Эстонии сократилась добыча сланца и торфа, а добыча полезных ископаемых для строительства сохранялась на обычном уровне.

Такие данные приводятся в сводном балансе полезных ископаемых Эстонии за 2016 год, составленном Земельным департаментом.

По его данным, добыча горючего сланца в прошлом году сократилась на 16%, а сильно разложившегося торфа — на 51%. При этом выросла добыча различных полезных ископаемых, используемых в строительстве, в том числе строительного известняка (10%) и строительного песка (14%).

По объему добычи в Эстонии первое место занял горючий сланец (12,7 млн тонн без учета потерь), за которым следуют песок и гравий (5,5 млн кубометров), известняк и доломит (2,7 млн кубометров) и торф (0,5 млн тонн).

В сводном балансе полезных ископаемых Эстонии фиксируется запасы полезных ископаемых на различных месторождениях по положению на начало и конец отчетного года, а также изменения в них в течение года.

По положению на 31 декабря 2016 года в список месторождений в Экологическом регистре были внесены 911 месторождений и действовало 671 разрешение на добычу полезных ископаемых.