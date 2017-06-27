Ратас зондировал возможную поддержку правящей коалиции со стороны Свободной партии

Как сообщил Ратас новостному порталу ERR, он на встрече с Тальвиком говорил об эстонской политике и правительстве.

По словам Ратаса, позиция коалиции сильна и правящая коалиция будет работать до тех пор, пока существует большинство в парламенте. Правительство меньшинства Ратас не считает целесообразным.

ERR спросил у Ратаса, говорил ли он с Тальвиком о поддержке коалиции или о возможном присоединении к коалиции.

"Сегодня тема расширения партнеров по коалиции не стоит на повестке дня, а политическую ситуацию надо анализировать постоянно и встречи с новыми руководителями партии являются естественными", - ответил Ратас.

Как сказал Артур Тальвик, Ратас выяснял, исключает ли Свободная партия полностью сотрудничество с правительством в связи со своей критикой налоговых решений правительства.

"Он выяснял, какую позицию мы сегодня занимаем. Я выяснял, что происходит у них в партии. Ясно то, что если еще кто-либо покинет коалицию, то у них будет мало голосов, и тогда они, вероятно, придут ко мне уже с другими предложениями", - добавил Тальвик.

"Мы говорили о создавшейся ситуации и о том, что будет дальше. Но никаких соглашений или обещаний не появилось", - продолжил Тальвик.

"Конкретных предложений нам не было сделано. Это было, скорее, такое прощупывание нового председателя партии", - отметил Тальвик.

Готовность Свободной партии примкнуть к коалиции Тальвик сейчас комментировать не стал. "В политике ничего полностью исключать нельзя".

По мнению Тальвика, если в среду Сависаар сообщит о создании своего избирательного союза, то Центристская партия обратится к нему снова, но уже с конкретным предложением.

После того, как вчера Маргус Цахкна и Марко Михельсон объявили о своем уходе из IRL, число голосов правящей коалиции в Рийгикогу уменьшилось с 56 до 54. Если еще и Эдгар Сависаар привлечет в свой избирательный список членов фракции Центристской партии Оудекки Лооне, Ольгу Иванову и Пеэтера Эрнитса, то это число моежт уменьшится до 51 голоса.

Член правления Центристской партии и евродепутат Яна Тоом подтвердила во вторник новостному порталу ERR, что в случае создания избирательного союза голоса центристов останутся за фракцией.

"Голоса в любом случае останутся в коалиции, правительство проводит правильную политику. Хорошо, что Центристская партия вышла из оппозиции и снова в правительстве", - сказал Тоом ERR.