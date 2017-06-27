Советником премьер-министра по внешней политике станет Марийн Ратник

С 3 июля Марийн Ратник приступит к работе в качестве советника по внешней политике премьер-министра Эстонии.

Об этом во вторник, 27 июня, сообщила пресс-служба правительства.

Ратник перейдет на работу в Госканцелярию с должности главы бюро по политике безопасности и трансатлантическим связям политического отдела МИД Эстонии.

Она получила высшее экономическое образование в Тартуском университете, а позднее повысила свою квалификацию в Эстонской школе дипломатии и на факультете международных отношений в Берлинском университете им. Гумбольдта.

Ратник работает в аппарате МИД с 2000 года. В разные годы она работала послом Эстонии в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем в ОБСЕ, советником по экономике в посольстве Эстонии в Берлине, директором бюро в отделе ЕС МИД Эстонии, а также директором по делам ЕС в Государственной канцелярии.

Пост советника по внешней политике премьер-министра Эстонии перейдет к Ратник от Рейна Таммсааре, который работал на этой должности с 2015 года, а теперь возглавит отдел политического планирования в МИД.

Бюро премьер-министра консультирует премьер-министра и поддерживает его работу. Оно состоит из советников, а также помощников, которые назначаются на период действия полномочий премьер-министра.