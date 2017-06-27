Меркель разрешила депутатам своей партии голосовать по вопросу о легализации однополых браков

Об этом во вторник, 27 июня, сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

По его данным, председатель ХДС заявила на заседании фракции, что каждый депутат может свободно принимать решение по вопросу легализации однополых браков и что это "вопрос совести" для каждого парламентария. В течение многих лет консерваторы в Бундестаге выступали категорически против узаконивания "браков для всех". Ранее об аналогичном решении заявили и в Христианско-социальном союзе, с которым ХДС образует единый блок.

Лидер социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц во вторник подчеркнул, что его партия намерена добиться голосования по вопросу разрешения однополых браков еще до сентябрьских выборов в Бундестаг.

Как сообщили DPA источники во фракции ХДС, вопрос легализации однополых браков может быть вынесен на голосование Бундестага уже 30 июня.

Два года назад Меркель выступила против однополых браков. Отвечая на вопрос журналиста британского издания The Independent, политик отметила, что категорически не одобряет любую дискриминацию и полагает, что гомосексуальные пары должны пользоваться теми же льготами, включая налоговые, что и гетеросексуальные. Но при этом Меркель заявила: "Нужно все-таки видеть разницу. Браком можно называть лишь союз между мужчиной и женщиной".