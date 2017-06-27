ФОТО: Асад посетил российскую авиабазу в Сирии

Президент Сирии Башар Асад во вторник посетил авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, на которой с осени 2015 года развернуты самолеты российских ВКС, оказывающих поддержку сирийской правительственной армии.

Об этом во вторник, 27 июня, сообщило сирийское государственное информагенство SANA.

Как отмечает агенство, во время поездки Асад в сопровождении российских офицеров и прибывшего в Сирию начальника российского Генштаба Валерия Герасимова осмотрел боевые и военно-транспортные самолеты, в том числе новейший истребитель Су-35, а также различные образцы бронетехники.

По окончании поездки президент Сирии оставил благодарственную надпись в книге посетителей базы, в которой он выразил благодарность России за оказание поддержки правительству и народу Сирии в борьбе с терроризмом.

В Минобороны РФ сообщили, что Герасимов и Асад обсудили на авиабазе Хмеймим координацию усилий по борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".